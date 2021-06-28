美國31歲高球老將英格里希，今天在PGA旅行者錦標賽中與希科克經過延長8洞苦戰後最終以一記漂亮的抓鳥美技逆轉奪冠，本季第二冠、職業生涯第四冠。

總獎金740萬美元的旅行者錦標賽拚戰得非常激烈，原本落後2桿的英格里希，打完前16洞抓了5鳥，反倒超前希科克1桿，眼看就能演出精彩逆轉勝戲碼，沒想到第17洞吞下柏忌，兩人重新回到起跑點，英格里希第18洞推進博蒂，帶著1桿領先優勢率先完成比賽；希科克在壓力下也同樣在第18洞成功抓鳥，兩人同樣以4回合低於標準13桿的267桿打成平手。

比賽來到延長賽，雙方在第18洞與第17洞展開冠軍爭奪戰，然而延長賽卻打了7洞兩人都是保帕收場，直至延長賽第8洞回到賽場第18洞，英格里希找回手感將小白球推進洞內漂亮抓鳥，終於驚險擊敗希科克，追平美巡賽史上第二長驟死賽，希科克則與生涯美巡賽首冠擦身而過。