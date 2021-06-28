北農爆發群聚感染，目前確診人數達83人，北農總經理翁震炘在議會證實，第一例確診者有去過萬華茶室。對此，北市副市長黃珊珊冷回，該說法不確定是否要甩鍋給萬華，但北市沒有要甩鍋。

黃珊珊指出，第一確診案例有萬華足跡，但不會說他是在萬華感染的，他去過很多地方，從開始做疫調的時候，也無法確定他在萬華哪一個地方傳染的，所以當然不會針對這部份說明。

黃珊珊直言，依照總經理的說法，「不知道總經理是不是要甩鍋給萬華？」，但台北市政府從來沒有甩鍋給萬華。

黃珊珊說，北農現在確診人數為89人，並認為還是因為跨區疫調問題，因此也跟中央反映過，目前就是在法傳系統增加工作地的選項，可透過工作地轉介到地方政府，強調「沒人要蓋牌隱匿，只是通報會有時間差」。

黃珊珊說，經過北農這次案子，北市府與台北區管中心成立群組，台北區管中心每天給資料，就能馬上處理，雖然確診數字有累計，但就給台北市疫情一樣，「疫情不怕它發生，而是怕有沒有好好控制」。