校園時程進入暑假階段，之後又將面對新的學期，疫情驟變難料，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。COVID-19疫情來襲，改變了很多現況，包括學習的方式，原本家長想盡辦法要延緩孩子們接觸3C的時間，但5月中旬開始停課不停學，多半只能仰賴線上課程，學童使用3C成了需要而非想要。

國立高雄師範大學、國立科學工藝博物館（科工館）及國民中小學縣市科技教育推動輔導中心等3個單位，共同承辦「2021科技Fun手玩—科技教育線上嘉年華」活動，日前在「國教署國中小自造教育及科技輔導中心」官方粉絲專頁隆重登場。

為期3日的科技教育線上嘉年華活動，在培養學童科技素養核心的前提下，以「防疫不停學、學習不打烊」為號召，突破嚴峻疫情限制，讓學童採取安全、遠距教學的方式，「疫」起學習科技教育。

本屆科技教育線上嘉年華特別於活動期間，在國教署國中小自造教育及科技輔導中心Facebook粉絲專頁直播「科技小學堂」，課程包含「從點線面到立體—立體拼豆盒」用拼豆製作可以收納文具的置物盒，運用簡易的槓桿原理、重心、連桿等特點製作出「搖擺飛飛之飛鷹翱翔」，以及學習用撰寫程式體驗人工智慧的「用SCRATCH玩AI」等直播活動。

此外，Youtube頻道同步上架來自全國22縣市100個科技中心呈現的科技教育影片，內容非常精采，從點閱率可以看出民眾與小朋友高度肯定與讚賞。而108學年新課綱中「科技領域」課程，著重培養學生的「科技素養」：如何針對生活所需、生活環境所面臨的問題，透過運用科技工具、材料與資源，去觀察及解決問題則是推廣該活動的最大宗旨。

為配合防疫，不能到校上課，當然也無法舉辦實體畢業典禮，只能改為線上舉辦，但高雄大學校長陳月端表示，雖然有些遺憾，這也是為了保護大家，儘管無法與師長合影擁抱道別、無法帶著爸媽漫步校園做最後的巡禮帶來些許遺憾，但陳校長以3句話勉勵畢業生，「永遠傾聽、跟隨心中的聲音」，尋夢踏實，引領自己朝期望的目標前進，成為更好、理想的自己。

其次，「做個勇敢有智慧的人」，未來面對困難挫折要沈著以對、確實處理；同時不忘多閱讀、不斷學習，除了精進專業，也要培養跨領能力。最後，「關懷社會」，有能力的時候，記得幫助不幸的人。

此外，也溫馨提醒畢業生，針對近期疫情造成經濟困難，校方啟動「五心級關懷緊急紓困機制」，畢業或在校生均適用，目前進入「安心」階段，提供緊急紓困助學金、校外住宿租金補貼申請，減輕學生及其家庭經濟負擔，8月底前均可申請。

此外，還可加入學校開辦的「產業新尖兵計畫」免費課程，且期間可領取每月8000元學習獎勵金，並有就業輔導媒合，或上1111人力銀行首頁，點選新鮮人專區，就能使用各式客製化求職工作，銜接職場事半功倍。