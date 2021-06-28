你家有使用大型私人雲端備份工具嗎？如果你是Western Digital（WD）的 My Book Live 和 My Book Live Duo使用者，近期請先將這兩款設備的網路線拔除（離線），以確保在漏洞被修復前，不再發生備份資料意外消失的困擾！

近期有一些的 My Book Live 和 My Book Live Duo用戶在網路上抱怨，設備內備份的資料大量消失的情況。有鑒於這些設備原本就是「備份裝置」，存放的應該都是對用戶來說相當重要的資料，因此令人感到相當困擾。對此，WD已公布聲明，指出是受到網路攻擊所致。

My Book Live 和 My Book Live Duo以及都是WD旗下的網路雲端硬碟，可以讓使用者透過電腦、手機等媒介來登入使用，並進行備份工作。網路報導指出，這些網路硬碟雖然有防火牆保護，但是自2015年後就沒有更新。就此來看，這很可能就是WD伺服器遭駭，以及使用者的備份資料遭到遠端刪除的主因之一。

WD聲明目前只有指出 My Book Live 和 My Book Live Duo備份資料消失是因為惡意網路攻擊所致，並未公布駭客是如何進行攻擊。官方連帶指出，當前建議使用者先將設備離線（拔除連接的網路線），以免受到影響。待WD修復安全漏洞後，再將裝置恢復使用。