衛福部長陳時中在6月初曾表示，6月有200萬劑疫苗沒問題，但若扣除國外贈送疫苗，200萬劑疫苗承諾恐跳票。行政院長蘇貞昌今日於桃園視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘工作時回應，感謝友邦支援，購買的疫苗都陸續進來，民間若願意爭取購買疫苗，也都可以一起來合作。

目前傳出工商協進會及慈濟等團體都有意願協助購買疫苗，蘇貞昌說，感謝各界，大家一起來合作，希望能從夠多元的管道，取得更多的疫苗。

有關新冠肺炎印度變種病毒株「Delta」已進入台灣，桃園、新北都認為入境者應採2次PCR採檢。蘇貞昌表示，現在凡是入境者，都不能直接回家，必須隔離14天，或是在防疫旅館、集中檢疫所，隔離完後再做PCR檢驗。

Delta病毒株目前已入侵屏東，導致消費市場對枋山芒果等屏東農產品產生疑慮。蘇貞昌說，病毒不會從水果傳染給人，此外，在屏東傳出Delta確診案例後，就已指派衛福部醫福會執行長王必勝趕往屏東處理，這個病毒傳播力更快更強，請大家一定要做好防疫工作。

關於國產疫苗取得緊急授權(EUA)審查，目前高端需要補件，聯亞準備要申請，國產疫苗進度恐延遲。蘇貞昌指出，疫苗審查以專業來要求，讓科學證據來決定，相信食藥署會為國人的健康嚴格把關。

蘇貞昌表示，3月時因為沒人要打AZ疫苗，所以自己已打過第1劑，原本應在5月17日打第2劑，但因為現在大家都在搶打疫苗，所以會等到疫苗充足後再去打。