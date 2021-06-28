入夏以來北京夜經濟持續升溫，尤其是餐飲行業受「夜經濟」效應影響突出。根據《新京報》引述多家餐廳負責人都表示，以小龍蝦、燒烤、啤酒為代表的菜品和飲品銷量持續上漲，多家餐飲企業的「晚餐高峰」提前開始，夜宵時段則持續延長。

胡大飯館營運總監張勝滔表示，進入5月之後就迎來了小龍蝦的銷售旺季，再6月正式入夏以來，特色的麻辣小龍蝦、蒜蓉小龍蝦等菜品銷量也較去年同期上升3％。

而「擼串兒」（串烤）也是入夏後宵夜的熱門選擇。街邊兒牛肉串的相關負責人表示，門店招牌菜品的銷量單月上漲近20％，與去年同期相比更上升90％左右。

其中一大關鍵來自於「夜經濟」效應，讓用餐的晚餐高峰時間發生改變。張勝滔說，6月以來與上季相比，各個門店的排隊時長約延長2小時左右，晚餐高峰時段基本從晚上6點半就開始，會持續至凌晨12點半。除胡大總店24小時營業外，週末時段各分店營業時間也會適當延長1小時。