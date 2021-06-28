倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開高走高，終場上漲87.98點，漲幅0.5％，收在17590.97點；櫃買指數亦同步走揚0.86點，漲幅0.4％，收在213.26點；三大法人進出方面，外資續買52.49億元，投信轉賣17.53億元，自營商續買20.74億元，惟外資法人於台指期轉賣552口多單，累計淨空單部位為30034口，心態轉趨謹慎中性偏多。

即便台股上漲，投資人仍戒慎恐懼應對，隨Delta變種病毒株來襲，且市場驚傳護國神山台積電遭逢對岸比特大陸砍單的消息甚囂塵上。

不過，隨歐美解封行情開跑、報復性消費需求回升、第三季科技類股傳統旺季來臨、蘋果新機拉貨啟動，不僅美國聯準會（Fed）估美國今年經濟將可望成長7％，高於3月預測的6.5％。

此外，我國主要是以「出口」為導向，預計歐美經濟轉佳，將為台灣帶來莫大助益，甚至國內機構、外資等預估今年台灣經濟成長率可望上看6～6.8％不等，預期可望支撐台股續朝「萬八」關卡挑戰。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，概估前五月每股純益（EPS）逾12元，第三季迎旺季、運價看漲，在7月起新貨櫃船陸續加入營運下，後市營運將持續暢旺，且法人心態偏多，後市仍有大漲再創新高的機會。

選股方面，不僅貨櫃航運、散裝航運及鋼鐵股等，持續維持超強走勢，電子股則有記憶體威剛、晶豪科、商丞、十銓、立德、霖宏，及眾多具轉機成長題材的電子次產業族群，表現亦不弱，顯見多方作價的企圖心仍強，投資人可順勢作多。