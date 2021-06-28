普生(4117)攜手富邦慈善基金會共同捐贈32箱共850組ELISA新冠肺炎抗體試劑套組，可供應檢測人次達8萬1千6百人次使用，將由外交部提供給友邦南非史瓦帝尼王國，一同齊心抗疫。

普生旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑具備「高通量」快速檢測，透過全自動化儀器一次可篩檢約384人的檢體，一天24小時更可篩檢出約1536人的檢體量能，且具備高達99％檢測「高準確性」及「定量」檢測IgM與IgG抗體，可協助已染疫或施打疫苗後的民眾，檢測體內是否具有中和病毒抗體，可有效進行防疫追蹤使用，亦有利於未來政府管制民眾生活及邊境管制開放等重要參考數據之一。

普生指出，積極拉升竹科廠試劑產能、提高生產稼動率，以即時滿足台灣地區PCR核酸檢測試劑、VTM病毒採集組與核酸萃取劑檢測產品供應需求，其中旗下PCR核酸檢測試劑、ELISA血清抗體試劑皆已取得多國認證及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，已進一步針對竹科廠提高產能，以期滿足全球新冠肺炎檢測龐大市場需求。

展望2021年第二季，普生維持審慎樂觀看法。全球為防堵肺炎疫情持續擴散，仍持續創造PCR核酸檢測試劑產品良好需求，且加上各國皆積極加速疫苗接種進度，有助於進一步帶動ELISA血清抗體試劑接單表現，挹注新一波銷售動能。