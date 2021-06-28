爆乳女王落網畫面曝光 曾穿警制服自拍、台中街道全裸（民眾提供）

高雄市崔姓女子大膽在高市警局三民一分局哈爾濱派出所旁，拍攝三點全露黑森林裸照，還放上社群媒體分享；離譜的是，負責拍攝的林姓男子竟是台中市大甲分局員警，崔女、林男雙雙被依妨害風化罪嫌送辦，林男還被記一大過處分。不過崔女不只在高雄拍，也曾在台中大街「留影」，林男已坦承台中燒烤店前裸照是他所拍攝，台中警方正比對照片，確認後會傳喚並移送法辦。

29歲崔女於27日凌晨約2時，帶著粉色口罩，徒步走到派出所旁，打開駝色外套，三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，事後並將裸照貼上自己的推特炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼，引發網友熱議瘋傳。

女子囂張行徑讓三民一分局分局長古瑞麟氣炸，下令派出所所長史明儒盡速約談相關當事人到案說明。警方在28日凌晨1時許確認女子身分，通知她與拍攝的林男到案說明，崔女聲稱因喝醉一時好玩才拍。

而林男竟然是現職台中市大甲分局警員，台中市警局收到通知後同表震怒，立即召開評議會，將該名員警記一大過並列為輔導務對象。

不過，觀察女子經營的推特頁面，她的足跡不只高雄，也曾在台中大街上與旅館房間外走道拍全裸照片，還曾經穿上警察制服拍爆乳照片，自我介紹欄更自稱「調教女王」，不定時會約網友「調教」，約有1萬名粉絲追蹤。

而34歲林男澄清自己從未交過女朋友，他是在推特認識崔女，坦承高雄警所前及台中燒烤店前裸照都是他所拍攝，以為崔女一時好玩要自己留念，他才幫忙拍，事後感到後悔。

台中市警方表示，目前已經針對崔女曾經po上網的照片進行比對，若確認涉有妨害風化的相片是位於朝富路、市政路一帶，警方將會依法傳喚崔女到案說明並移送法辦。

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