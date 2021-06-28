雲林縣政府啟動街友疫苗接種專案，首日接種21人。（張朝欣攝）

雲林縣政府全面防疫照顧街友，28日啟動街友疫苗接種專案，為21名街友接種新冠肺炎疫苗，29日預計接種其餘18人，強調在疫情暴發之初，即展開清查列冊以掌握街友行蹤，並陸續進行訪視關壞、快篩、安置等相關工作，避免防疫出現破口。

縣政府社會處與衛生局共同合作，28日起協助街友接種疫苗，縣長張麗善特別至人安社會福利慈善事業基金會雲林平安站關懷街友接種情形，叮嚀街友施打後要注意身體狀況，如有任何不適盡快反映，讓街友們感到很窩心。

張麗善表示，縣府及各鄉鎮市公所針對雲林縣內街友進行清查，共有約50多名街友，其中部分已返家，另有39名在關懷訪視後，於上個月進行快篩，結果全數陰性，社會處及公所積極輔導他們接受安置，目前12人安置在斗六市人安雲林平安站、9人在元長鄉故鄉康復之家。

張麗善說，街友們雖然接受安置，但白天仍會到人群聚集的地方如火車站、市場、寺廟等，為了保護他們的安全，決定協助已安置的街友接種疫苗。其餘列冊但未接受安置者，則加強輔導關懷，鼓勵他們至衛生所或特約醫療院所接種疫苗。

人安雲林平安站站長楊宗賢指出，人安基金會為了預防街友因居無定所成為防疫破口，上個月20日開始倡導街友納入疫苗優先施打族群，感謝張縣長的幫忙，為人安收容的個案施打疫苗，未來人安會持續協助街友施打疫苗，降低街頭風險。

縣社會處長林文志表示，縣府在疫情期間，增加街友關懷頻率及夜訪次數，並提供防疫小包與各種物資，避免街友經常外出暴露於染疫風險中，也請衛生局專案協助街友快篩事宜並進行安置，全方位防疫確保所有縣民安全。