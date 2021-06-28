因應政府延長第三級警戒，對於疫情，微風集團不敢鬆懈，除了持續員工分組

分流上班應對，以降低風險且確保業務正常運作外 ; 在全面取消餐廳內用服務，改採外帶外送制之際，推出「Breeze Take Out」服務。與此同時，BREEZEONLINE仍不間斷提供各項防疫商品、顧客服務及與品牌的連結，BREEZE APP也隨時提供消費者最新消息。

BREEZEONLINE網羅各品牌，從精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、米其林主廚超市Breeze Super、到節慶禮盒、防疫商品專區、米其林美食等包羅萬象，微風將線下串連到線上，直接透過線上下單即可訂購百貨公司的各項獨家商品，並持續提供優質的顧客服務。上萬件商品，讓你宅在家就能一站購足所需。甚至推出線上直播，帶著所有在家防疫的消費者一起遠端逛街。

為配合政府防疫更升級，並視保護員工與顧客的健康及安全為首要任務，6月29日(二)至 7月12日(一)，微風集團（微風廣場、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站），營業時間將調整為12:00~20:00。

Breeze Super即日起分流入場，周六日依證件尾數管制入場（敬請攜帶可供辨認證件以便檢查），周一至周五，請顧客自主分流入場。

微風持續謹守政府規定，嚴格落實全館實聯制、口罩配戴及入場量溫人流管制，提供手部消毒。並有行動防疫大使不定時巡館並準備酒精，隨時提供使用。每日也皆會進行員工防疫衛教並正確戴好口罩勤洗手。以及每日定時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭，同時館內也隨時排換氣維持新鮮空氣，並且每周館內外大消毒等，提供顧客及員工安心安全的環境，持續與政府、民眾同一陣線，一起對抗疫情。

不僅百貨業提供線上消費服務，1111人力銀行考量到企業目前多為在家上班(WFH)形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行也免費提供「1HR人資管理系統」因應疫情，讓企業試用！讓員工在家輕鬆完成線上雲端打卡，還能查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。