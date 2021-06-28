台南市官田渡仔頭芒果市集28日開市，進場攤商較往年減少。（張毓翎攝）

台南市官田渡仔頭芒果市集的用地屬私人土地，地主擔心群聚疑慮被開罰，原不開放農民進場設攤，農民向民代、農政單位陳情，最後由官田區農會出面向地主承租用地，並偕同公所執行防疫後，28日順利開市，但第一天受雨及疫情影響，入內擺攤的農家僅約10攤，與以往可達40攤有天壤之別。

農民說，渡仔頭市集是當地果農重要銷售管道，現場黑香、玉文、愛文和金煌芒果等各式品種都找得到，由於這裡芒果的價格，比在消費地區便宜上許多，遊客來通常都一籃籃扛著走，歷年來靠著芒果節加持，銷量很不錯。

農民嘆道，今年因疫情關係，市集採單一入口處管制人流，沿著市道171線都有圍欄管制，有些農民覺得不習慣，決定改到台1線或附近道路旁擺，開市第一天的攤位量較過去少。

官田區農會總幹事林定億表示，渡仔頭芒果市集今天開始，一直到7月31日，營業時間從上午7點到下午5點，此場所由農會承租，相關防疫措施與公所一起管理，民眾入內需戴口罩、做好實名登記及量體溫、手部消毒後才能進場。

林定億說，一早來了不少行口、盤商收購芒果，交易市況活絡，有些農民把貨賣完後，便提早收工回去。以前芒果產季，許多農民會在路邊賣，消費者則「開車選芒果」，農會這次出面承租場地，主是希望避免農民在路邊擺攤，造成交通及防疫上問題。

今年芒果大豐收，官田區農會的芒果烘乾加工場比往年提早1周啟動，協助農民去化芒果，緩解產銷壓力。現場工作人員從剛開始一天4人，增加到現在8人，目前產能全開，29日起將改為發放號碼牌，以減少農民現場排隊，產生的感染風險。