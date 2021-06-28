網紅「那對夫妻」品筠（Nico）和京燁（Kim）結婚多年，時常在粉絲專頁分享和女兒妮妮的逗趣互動，吸引超過2百萬網友追蹤，擁有高人氣，2019年底Nico流產二胎，讓一家人十分沮喪，今（28日）他們則曬出超音波照，報喜：「我們家終於有機會再次成為一家四口了！！因為小林萌回來了」。

Kim表示每次想起之前流掉的寶寶，心裡都會隱隱作痛，可在老婆面前，自己只能強顏歡笑地安慰著她，為了不影響老婆心情，他其實都躲起來默默掉淚，更不敢再聽自己寫給寶寶的歌曲，一家人用了一段時間才終於調適好心情，但也沒放棄希望，依舊在等著二寶回來。

終於，現在等到小林萌回來了，Kim說會好好把握這個緣分，雖然未來的事情沒有人能夠預測，至少他們們會珍惜現在的每一天，「真心希望小林萌這次準備好了，而我跟老婆還有妮妮姊姊也都準備好了哦，歡迎你/妳回家！」

最後，Kim也透露目前老婆已經懷孕超過3個月，並鼓勵跟他們有一樣遭遇的夫妻們不要放棄，「只要我們做好準備懷抱著希望，希望總有一天會再次來到。」