北市2名市民曾與疑似感染Delta變種病毒確診者接觸，今公布PCR採檢為陰性，但台北市長柯文哲認為，可能還在潛伏期，2位接觸者隔離期到7月4日，也會再觀察。

柯文哲表示，PCR陰性有3種可能，第一是從頭到尾沒感染，第二是有感染但在潛伏期，第三是得病然後好了，這個2名接觸者的隔離期到7月4日，會再觀察。

柯文哲昨提到，這2名台北市民是案14734的妹妹和妹婿，20日上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北。

柯文哲指出，2位市民是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在台北市公共場所的足跡，昨上午一接到通知，立刻安排這2人到醫院進行採檢，並隔離，PCR結果皆為陰性，目前2位隔離中。

柯文哲強調，雙北疫情趨緩，市民相當克制，都沒使用強硬的公權力管理，事實上疫情慢在趨緩，扣掉萬華批發市場外，其他區都在下降，未來展開清零計畫，「我相當有信心可以處理掉」。