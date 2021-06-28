Delta病毒入侵，台南市議會國民黨團呼應新北市長侯友宜的提議，28日籲請全國22縣市首長站出來，要求蔡英文政府「入境全面二次普篩」，絕不容3＋11破口再度出現。台南市長黃偉哲則回應說，尊重國民黨團的想法，但不需要這麼政治化。

黨團書記長李中岑指出，根據WHO的資料，Delta病毒已入侵全世界92個國家，比新冠病毒染疫風險高60％，只要15秒就會讓身邊的人染疫；美國非常擔心沒有注射疫苗的年輕人染疫，正加強疫苗注射並打第2劑，以對抗年輕人口中的大魔王。

黨團還說，反觀台灣，因為民進黨沒有會議記錄的3＋11入境破口，讓新冠病毒入侵，600多人成為冤魂；血的教訓就在眼前，民進黨政府居然在極度缺乏疫苗，加上Delta入侵之際，又大開國門只針對7國全面篩檢，台灣人的命真的不是命嗎？為防範Delta大魔王奪命，該黨團懇請全國22個縣市首長勇敢站出來，要求蔡英文政府入境全面二次普篩，並盡速為全民施打疫苗，展現保護自己縣市子民的決心。

黃偉哲則認為，尊重國民黨團的想法，但「專業歸專業、政治歸政治」，希望不管侯市長也好、國民黨先進也好，都可以提出一些看法，我們也予以尊重，但是要請全國22縣市長勇敢站出來大聲要求，這個部份實在不需要這麼政治化。

至於是不是採取入境全面普篩？這是一個可以討論的問題。黃偉哲強調，我們願意跟中央來做一個討論；所有的學者專家，包括公衛學者、醫師，在碰到這個問題時，其實大家都有不同的見解，我們願意在一個開放的平台上，而不是一個政治的平台上，來進行這個議題的操作。