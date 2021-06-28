高雄中學門口前8棵老榕樹疑遭「斷頭式」修剪，森林城巿協會理事長莊傑任緊急PO文「刀下留樹」，雄中獲悉後，表示修剪時均依照相關規定，找的也是合格廠商，但已暫停修剪，屆時再請愛樹團體提供專業意見後再動剪。

莊傑任指出，他今路過雄中，赫見門口指標性的老榕樹群，整排慘遭斷頭修剪，調閱高雄市的歷史航照圖，推估樹齡至少50至60年以上，已經8棵樹慘遭行刑式斷頭修剪，後面還有20幾棵樹尚未修剪，急需各界關注搶救。

雄中回應，委託的是合格廠商修剪樹木，修剪時也依相關規定商請審查會委員協助監修及邀請當地里辦公處到場確認，經廠商與監看人員針對榕樹現場試剪且確認修剪方案後，由廠商依契約及方案辦理，現已完成9棵榕樹修剪。

高巿府教育局表示，接獲相關訊息後，已請學校暫停後續樹木修剪，學校也同意配合，後續並將邀請高雄愛樹人團長暨森林城市協會理事長莊傑任到場，提供專業建議，並於現場試剪後，才開始剩餘樹木的修剪。

莊傑任指出，斷頭式修剪會讓樹幹腐爛、導致樹木生病、增加斷枝風險，因此高雄市明文禁止，但光今年，這已是高雄巿所屬學校第3起斷頭修剪事件，呼籲市長陳其邁出手搶救老樹，停止樹木不當修剪，並懲處失職行為。