Google Meet不限制免費用戶視訊會議時長的優惠政策，確定在 6/28終止。（摘自Google 官網）

根據Google先前公布的政策，Google Meet免費版會議時間可達24小時的優惠，已經正式在今（28）日告終！若是慣用這項工具的朋友，可要好好考慮是否要繼續使用免費版，或者直接付費購買，或選用其他平台的視訊會議工具。

Google先前已經宣佈，Google Meet在2021年6月28日後，免費版的權益改為3人以上會議時長僅1小時（原本最長24h優惠取消），會議人數上限則維持100人。而原本即可支援「從瀏覽器加入」、可以「邀請外部參與者」，以及可使用行動裝置加入會議的規定並沒有改變。

在台灣升級防疫警戒第三級至今已超過一個月，不少學校與老師都積極於網路上分享Google Classroom + Google Meet的使用心得與技巧。在6月28日免費版改為一小時後，教育版（Education Fundamentals）仍維持免費使用，但所提供的權限與服務是否符合需求，教師們則需要再進行評估。

相對於Google Meet在6月28日將免費版本會議時間改回原本的1小時，取消「疫情優惠」。微軟Teams則是指出COVID-19期間仍都提供時長到24小時的優惠，目前尚未公布取消此政策的時間點；而Zoom則是早已將免費版本的會議時間改為40分鐘，但若有收到官方通知，使用排程功能安排會議的話，有機會獲得延長會議時間的優惠，但似乎是可遇不可求。而針對疫情下的線上會議需求，LINE日前則是推出了「LINE會議室功能」，成員不需要加入同一個群組，有會議網址即可加入，由於LINE在台擁有高達2100萬用戶，或許將成為Google Meet取消免費版優惠後的受益者。