在感情中，無論兩人在相愛時說了多少海誓山盟，還是免不了遇到不歡而散的分手場景，搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座、雙魚座的人分手時總是最狼狽，他們常常用情過重，入戲太深，以至於在分手後遲遲走不出情傷。

▍1.金牛座

金牛座打從交往第一天起，就想跟對方白頭偕老、永不分離，因此他們總是在相愛期間付出一切去經營感情，非常珍惜當前的感情，可是感情是需要雙方共同維護的，倘若只靠一個人付出，遲早會面臨分手的結局。金牛座之所以會狼狽分手，正是因為愛得太入戲，甚至失去自我，因此一旦分手就容易承受不住打擊，顯得狼狽不堪。

▍2.巨蟹座

巨蟹座在選擇戀人時總是很小心謹慎，一來他們自身沒有安全感，害怕受到傷害；二來他們追求穩定，想選擇一個人可以愛一輩子都不分開的人。所以當巨蟹座確定進入關係後，就會盡最大努力去愛，用情非常深，同時會把自己所有的情感都寄託在對方身上，但若一不小心愛錯人，巨蟹座就可能愛得滿身傷痕。

▍3.雙魚座

雙魚座一向把愛情看得比自己的生命更重要，彷彿沒了愛情就活不下去。當雙魚座陷入愛河時，就會全心全意投入，哪怕還不知道對方的來歷也無所謂，以至於常常過度付出，此時對方一旦提出分手，雙魚座無疑是最狼狽的人，因為他們已經拿不出挽留對方的籌碼，只能獨自承受失戀帶來的痛苦，默默地治療情傷。