女藝人吳思顏是吳思賢（小樂）的二姐，參與過戲劇作品《巷弄裡的那家書店》、《A咖的路》，於 2016年與老公韓志華結婚，婚後隨著老公定居於杜拜，經常往返於台灣和杜拜兩國之間。吳思顏日前在社群上曬出自己手上戴著一支名錶，卻意外遭到一名網友酸她：「每天一直秀自己買多少名牌。」

吳思顏日前（26日）在Instagram發文分享生活：「可以隨時更換三種錶帶，實在很實惠！錶帶有皮、橡膠還有金錶帶三種選擇，感覺像買了3支錶啊！而且玫瑰金真的好適合我！」 卻遇到ㄧ名網友痛批：「台灣疫情這麼嚴重，各行各業都受到影響，每天只一直秀自己買多名牌身上，回到台灣只知道要玩樂，學學賈永婕，人美心美，每天只是一直推銷自家生產！真是俗氣！」

吳思顏曬出名錶遭到網友痛批。（圖/吳思顏IG)

吳思顏經常在社群網站分享，杜拜的日常生活。（圖/吳思顏IG)

吳思顏很有耐性地在貼文下，回應這一名網友：「果然是看表面的人，我們在封城的時候，你怎麼不覺得我苦？況且我又沒說我有買這支手錶，你的發言我也不多加評了！」並大方祝福這一名網友身體健康。

吳思顏目前居住在杜拜，並透過社群和台灣的粉絲朋友們打招呼：「你們還好嗎？ 希望大家都好，本來我是預計6月中回台灣，但因為回去了也不能和家人、朋友們好好地相聚，所以延後了！」期待可以回去跟家人朋友團聚的日子，兒子經常掛在嘴邊向我提起：「I wanna go uncle Ben(我想去找舅舅)」吳思顏表示，這段期間很想念大家。

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