環狀線橋和站現況。（新北市捷運局提供）

新北環狀線沿線土地開發招商案陸續啟動，繼上周舉辦首場「板新站」說明會，新北市捷運局今下午接續辦理「橋和站」土地開發招商線上說明會，介紹基地面積及招商條件，預估興建投資額約6億元，將於8月公告徵求投資人，最快2024年開工，開發完成可挹注捷運建設自償性經費約4億元。

新北捷運局副局長林耀長介紹，橋和站位於中和區板南路上，周邊除了好市多大賣場，同時鄰近華隆紡織、大洋塑膠兩大開發基地，深具發展潛力，橋和站土地開發基地面積約505坪，將接續車站出入口由地上6層開始興建，預估可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約4500坪的捷運辦公大樓。

林耀長表示，橋和站招商案預計將於2022年2月就產品規畫、亮點營造等開發建議書內容，以及承諾地主最低分配比例綜合評選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

林耀長副局長進一步說明，橋和站原委託台北市府代辦開發，因2019年公告招商無人投標而流標，2020年底移還新北市府開發後，檢討招商機制，將原本以價格標為決標基準，改成規格標與價格標各占一半，亦為開發建議書規格及承諾地主最低分配比例皆同時占有權重之綜合評選制，以吸引優質廠商投標，兼顧開發大樓品質與地主權益。

新北市捷運局表示，新北環狀線通車後，大眾運輸導向發展(TOD)政策涵蓋範圍更加廣泛與完整，新北捷運局將以捷運場站作為TOD發展核心，循「點－線－面」開發層次，打造安居樂業的新北捷運生活圈，共創地主、市府與投資人三贏之局面。