倒垃圾就傳染！超強Delta變種病毒襲台 中央準備好了嗎？

傳染力極高的Delta印度變種病毒入侵台灣，因一對從秘魯返台的祖孫，原在屏東枋山鄉居家檢疫，​不料卻引發社區感染，指揮中心表示目前已有12人感染此病毒，其中不僅有倒垃圾的鄰居被傳染，還有因泡茶、共餐而染疫的案例，讓國人人心​惶惶。醫師江守山接受⟪中時新聞網⟫專訪時，點出台灣目前防疫最大的問題。

指揮中心表示目前已有12人感染Delta病毒。（圖/中央流行疫情指揮中心提供）

江守山質疑，上一波英國變種病毒株侵台造成本土疫情大爆發，當時就該有所警覺需加強境外的篩檢，但這次政府卻依然沒有學到教訓，因而讓Delta病毒株進入台灣。他分析，病毒跨過別的物種進入人體後，傳染力會一代代增強，目前Delta病毒株傳染力為1人傳給8人，比原始的1人傳2.5人明顯增長許多，因此防疫不能再侷限於舊有的方式，否則一定會失敗。

江指出，此次的破口就是在邊界入境時沒有進行篩檢，是絕對的錯誤政策，且政府現在只列了巴西、印度、英國等七個重點高風險國家需做集中檢疫，但目前根據WHO統計，有92個國家都已出現delta株，這般寬鬆的標準是非常危險的容易有疏漏。

他認為，目前Delta病毒株還沒有造成嚴重的社區傳播，還無需將全台疫情警戒升至四級，但要徹底擴大疫調匡列，且不能只是居家檢疫，應該盡量安排民眾到集中檢疫中心做徹底的隔離觀察措施，才能確實將病毒封殺。另外江守山也建議，如果政府真的拿不到疫苗，就要考慮讓所有人都先打一劑，因為打第一劑所有防護力會到達50%，第二劑能增加的部分是20%到30%，所以先讓大家有50%的防護力，總比只讓少數人加到80%好一點。

(剪輯/吳怡屏)