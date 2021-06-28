日本政府因為南韓法院判決須對二戰期間強徵韓國勞工進行賠償問題，2019年7月管制對南韓半導體材料出口，南韓政府反制，祭出供應鏈去日本化措施，時間過去2年下來，南韓對日本貿易逆差卻在擴大。

據《日經新聞》報導，南韓政府為了對抗日本制裁，將半導體材料、生產設備等從日本進口的商品轉變為國內廠商製造，並提供稅制補助等優惠措施，將高度依賴日本逐漸轉變為南韓半導體自主化，但時間過去2年，南韓對日本貿易逆差卻在擴大。

南韓貿易協會指出，2021年前5月南韓對日本貿易逆差較去年同期大增34%、達100億美元，與去年同月相比，南韓對日本貿易逆差額連13個月擴大；此外，南韓今年前5月從日本進口的半導體生產設備達29億美元、年增55%，半導體材料進口額年增12%，顯示南韓政府決心去日本化的決定破功。

南韓半導體業界指出，沒有日本商品供應的話，南韓半導體產業將無法戰鬥，包括三星電子想取得先進製程發展優勢，擊敗競爭對手、全球晶圓代工龍頭台積電，正加強與日本供應商的合作關係。

據《韓聯社》報導，2004年以來，南韓對日本的貿易逆差為200~300億美元，2019年貿易逆差縮至192億美元，創下歷史新低，但隔年又擴至209億美元。

日本半導體製造裝置協會（SEAJ）日前公布統計數據，2021年5月日本供應的半導體生產設備3個月平均移動線較去年同期高出48.6%、達3054.05億日圓，連5月成長，創2017年7月以來最大漲幅，同為單月銷售額首度突破3000億日圓關卡，接下來數據有望突破2005年以來歷史新高紀錄。