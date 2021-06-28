國家級無形文化資產及重要民俗活動雲林縣口湖鄉「牽水狀文化祭」，今年邁入第176周年，原訂7月16、17日舉行，但因新冠肺炎疫情嚴峻，3級警戒延長，主辦單位評估考量後，決定配合防疫原則避免群聚，取消今年祭典儀式，這也是繼2003年SARS疫情後第2次停辦。

口湖鄉牽水狀祭典由來，根據歷史記載，清道光25年（西元1845年）農曆6月初6大雨不停，初7忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖地區數千人性命，後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行盛大祭典，緬懷水災罹難先民。

縣文化觀光處長陳璧君表示，牽水狀民俗活動於2008年登錄為雲林縣無形文化資產，2010年7月獲文化部指定成為國家級無形文化資產及重要民俗活動，牽水狀源自大陸福建泉州，口湖鄉民藉由牽水狀追思水災罹難先民，具有地方特殊性與歷史記憶。

牽水狀主辦廟宇金湖萬善爺廟、下寮仔萬善爺廟及蚶仔寮萬善爺祠人員指出，牽水狀活 動除了緬懷先人，也提醒今人思考氣候變遷、環境與人類生存的課題，但面對疫情嚴峻，幾經考量後，決定承襲牽水狀人道關懷及居安思危精神，配合防疫原則取消祭典。

地方耆老說，相傳百年前水災過後瘟疫四起，很多人不幸染病去世，相比現今新冠肺炎疫情持續延燒，全台已有許多人病亡，有一些類似之處，這應該是老天爺提醒人們要自我反省、尊重大自然，今年牽水狀雖然停辦，但還是會在家自行祭拜緬懷先人。