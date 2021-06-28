台東夏雪芒果往年大多是外銷，但受到全球疫情影響，外銷都被停單，農民游蒼富說，今年他生產的夏雪外銷量只剩1成左右，而內銷又受到國內貨運大塞車，及今年大豐收等因素影響，平均拍賣價跌到剩下40元左右，幾乎是往年的一半。

台東夏雪芒果有「芒果界LV之稱」，目前正值盛產期，在集貨場裡，果農忙著把採收下來的芒果分級包裝，準備運到北高兩市的果菜市場去拍賣。

農民游蒼富表示，因為貨櫃不夠用，空運又漲價，成本增加，降低外銷績效，在他的集貨場，往年外銷占6成，今年僅剩1成左右，內銷因產量大增，賣壓大，在拍賣市場算是低迷的。

游蒼富指出，受到疫情影響，消費型態有很大的改變，往年特優級果拍賣價每公斤還有120元，今年卻跌到80元，各級果平均每公斤也跌40到50元左右，跟去年比較，價差在80至100元；不過，反過來說，消費者可以吃到高貴不貴的台東夏雪芒果。

此外，上星期傳出屏東枋山變種病毒疫情，愛文芒果被大量退貨，甫獲評鑑冠軍的農民曾永忠說，是有點會擔心夏雪芒果也遭波及，不過二者比較，台東夏雪略勝一籌，市場上有區隔；農會也以保證價格收購次級品，製成芒果乾、冰品等，價格還算穩定。

縣府農業處長許家豪表示，台東夏雪芒果除了外銷港、澳以外，今年也媒合電商平台，新增新加坡，從4月迄今，已有好幾公噸的夏雪芒果外銷，內銷的單價也都維持穩定，在台北果菜市市場的交易價格，都比愛文略高，每公斤有近90元的高單價。