國內疫情持續延燒，屏東鄉村出現Delta變種病毒，國人急需的疫苗，供應量卻遠不及全民接種所需。國民黨台北市議員羅智強就表示，他對於衛福部長陳時中曾狂言「台灣人用氣質打敗病毒」幹話防疫已經很訝異了，沒想到屏東縣長潘孟安更是一絕，竟然說每個人體內都有抗體，名字叫做「正直」。難道現在政府的防疫作為，退化到清朝了？

國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強今(28日)在臉書發文表示，現在蔡政府的防疫作為，彷彿退化到清朝，對外來種病毒束手無策，只好讓義和團作大內宣，「相信政府丶相信黨」，就能刀槍不入丶百毒不侵。

他直言，台灣面臨Delta病毒危機，政府卻教大家用「正直」來面對，難道潘孟安是想出奇招，講一個笑話來笑死病毒？不知道有沒有人跟他一樣？聽到這個笑話，只有想哭的感覺。

羅智強貼文一出，讓上萬網友大讚，有網友留言表示，「還有這種弱智的言論，真不知台灣竟然淪落到這地步」、「有這種官員父母官防疫没死剩半條命」、「台灣喊了一年的超前部署，淪落到當今的疫苗乞丐，不就是因為靠這些江湖術士的『氣質』和他們所謂的『正直』而造成的？」、「奇怪，秘魯回來的兩人應該集中檢疫中心隔離，為何在家？造成如此大的危險」。