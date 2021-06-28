國民黨南投縣長參選人協調方式，引發宋懷琳不滿。（廖志晃攝）

下屆南投縣長選舉，選將各自超前部署，表態參選的國民黨立委馬文君、許淑華，兩人將先行協調一人出線，形成「會前賽」；也要角逐縣長的南投市長宋懷琳，則是表達強烈反對，要求黨部將有意參選的人，都納入協調。

南投縣百里侯之爭，表態參選的還有民進黨籍、行政院中部辦公室執行長蔡培慧；目前浮出檯面的4人都是女性，因此，南投縣即將出現地方自治史上第一位女縣長。

據了解，許淑華與馬文君已有共識，將以協調或民調方式決定一人出線，取得參賽權，然後參與黨部提名初選，另一人就不能參與。

宋懷琳則針對國民黨黨內初選協調，表達強烈反對，並強調在黨中央初選辦法出來之前，地方黨部的初選協調機制，應該將有意願參選的參選人，全部納入協調機制（會前賽），不應該因人設事，以免失之偏頗；國民黨應該以公平、公正、公開、透明化的選舉制度取信選民，避免黨的分裂。

擔任國民黨南投縣黨部主委的議長何勝豐則表示，馬文君和許淑華要協調出線人選，是她們的決定，他只是做公親，無法作主，也沒有提供意見；再者，宋懷琳也可以去要求和兩人協調。

何勝豐指出，中央黨部預定在11月開始進行縣市長提名登記初選作業，屆時，每個有意參選的人，都可以參與登記，如果無法協調出人選，就以民調決定。

而就宋懷琳的質疑，許淑華不願表示意見；馬文君說，原本只有許淑華和她表態參選，所以是她們兩人協調，如果宋懷琳要參與協調，她也不反對。