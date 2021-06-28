大高雄不動產開發商業同業公會理事長林詠盛號召企業會員一同捐贈10部「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」給高雄8家醫院，另外捐贈3500件隔離衣給衛生局，盼善盡企業社會責任，力挺第一線醫護人員。（公會提供）

國內疫情延燒，不少民眾、企業捐物資送暖。大高雄不動產開發商業同業公會理事長林詠盛號召企業會員一同捐贈10部「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」給高雄8家醫院，另外捐贈3500件隔離衣給衛生局，盼善盡企業社會責任，力挺第一線醫護人員。衛生局黃志中局長呼籲，防疫需要大家一起努力，光靠政府力量還不足，更重要還是需要市民朋友共同支持市府防疫政策。

這10部HFNC將捐贈給高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、高雄市立大同醫院、高雄市立小港醫院及義大醫院等8家醫院。另捐贈3500件的隔離衣，亦提供高市第一線抗疫的醫護同仁們使用，讓醫護團隊可以安心執行各項防疫任務。

衛生局表示，「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」經由醫師專業評估判斷使用在COVID-19確診者，相較傳統的氧氣治療，HFNC可提高到每分鐘40到60公升，並精準給予病患氧氣量，讓病患吸入加溫加濕的高流量呼吸器體，以緩解病患不適。