全國三級防疫警戒延至7月12日，高市府推出「高雄好家宅」方案，要讓民眾宅在家不無聊，自29日開始，每天早上8時30分高雄的防疫電視台在第3頻道開播，除了有長輩愛看的歌仔戲、小朋友的親子節目、全家人都愛看的美食節目，還有壽山動物園直播，相關節目也會上傳Youtube讓全國民眾都可以觀看。

此外，市府先前與電信三雄合作宅家防疫追劇後，也宣布與 LINE旗下數位內容「LINE TV」及「LINE MUSIC」合作，推出「宅在家，我挺你」方案，民眾無論在家使用智慧型手機、平板、電視或電腦，只要註冊 LINE TV 會員帳號，進入活動頁面，輸入LINETV4U體驗序號，就能觀賞多國熱門戲劇、動漫、電影、綜藝，有限在超夯的科幻電影《永生戰》、賣座諜戰電影《北風》等熱門影劇。

擁有2000萬曲庫的 LINE MUSIC 也大手筆放送，民眾只要透過下載 APP 並輸入LINEMUSIC4U體驗序號，就能好歌無限輪播 14 天。