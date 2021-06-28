中央銀行公布5月存款不足退票統計，退票金額34.8億元，為今年以來單月新高，月增率及年增率各為49.94％及13.13％，雙創近11個月新高，主要因本土疫情升溫的衝擊。

5月存款不足退票金額34.8億元，月增率及年增率都達到二位數，央行統計顯示，1至4月除3月退票金額略高於30億元的30.48億元，其他1、2、4月都在30億元之下，且前四個月單月年減都二位數，5月首月轉為月增及年增。

央行統計指出，5月票據交換張數為715萬5996張，較4月增加66.25％，票據交換金額為1兆2993億元，較4月增加29.50％，主要是5月較4月增加2個月底峰日及2個營業日，使得票據交換張數及金額均增加。由於交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱「月底峰日」，5月有2個月底峰日，4月則沒有。

5月存款不足退票張數共計6030張，占票據交換張數比率為0.08％，較4月略減0.01個百分點。存款不足退票金額34.8億元，占票據交換金額比率為0.27％，較4月增加0.04個百分點，主要是大戶退票金額增加所致。大戶是指每戶的退票金額達1億元以上，當月大戶有2戶，均為公司戶，退票金額合計2.1億元。

5月公司戶退票張數占全體退票張數比重較4月增加0.66個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較4月增加7.70個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。