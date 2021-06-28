綜合陸媒報導，大陸官方再公布第二批獲得基金投顧資格的券商名單，總計試點券商已擴大到13家，代表大陸金融開放再邁向前。

中國證券時報報導，包括中信證券、招商證券、國信證券、興業證券、東方證券、安信證券等六家證券公司獲批基金投顧業務試點資格，是第二批獲得相關資質的券商，而連同首批七家券商，最新的試點券商將擴容至13家。

除了上述六家獲批券商以外，還有博時基金、廣發基金、匯添富基金、銀華基金、興證全球基金、工銀瑞信基金、招商基金、交銀施羅德基金等八家公募基金公司同時入列。

報導稱，包括東方財富證券、國金證券的部分機構還在資料審核階段，待資料合格後方能獲得批文。意味預計不久之後將有更多機構獲得有關試點資格。

數據顯示，截至2021年4月底，首批試點金融機構合計服務資產規模近人民幣500億元，服務投資者超過200萬戶，基金投顧客戶中保有三個月以上的客戶復投率超過40％。如今，隨著基金投顧試點機構進一步擴大，基金投顧業務也將迎來新一輪大發展。