勞動部24日推出「部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，補貼每個打工族一人一萬元，而28日上午10時開始申請，截至28日下午5時為止，總計有13萬3924人來申請，約占整體的三分之一。

經濟部商業服務業紓困是以由雇主投保的「全職員工」為主，讓由雇主投保的「部分工時勞工」成為紓困孤兒。勞動部24日宣布最新的紓困方案，針對由雇主投保的打工族，月投保薪資2萬3100元以下者，每人發放1萬元，預計有41萬名打工族受惠。

據統計，部分工時受僱勞工生活補貼，截至28日下午5時為止，總計有13萬3924人來申請。

勞動部也提醒，對象資格是以4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3100元以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者；同時在2家以上事業單位加保，且其中1家的月投保薪資在2萬4000元以上者。

為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免因請領作業引發群聚效應，勞動部表示，28日上午10時將開放「勞動部部分工時受 僱勞工生活補貼網」（https://pt.10000.gov.tw），可直接登錄，符合資格之部分工時受僱勞工，上網登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，經系統核驗資料正確後，1萬元生活補貼將直接匯入申請人帳戶中。

或者，符合資格的打工族也可以自7月1日起，持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM，插入提款卡後，選擇部分工時生活補貼，輸入身分證字號及提款卡密碼，即可領取1萬元現金。

勞動部呼籲，只要是符合資格的這41萬名勞工，在8月31日前都可透過網路或ATM領取「部分工時受僱勞工生活補貼」，不必急、不用搶。為避免排隊群聚，可優先利用網路申領，快速又便利;若利用實體 ATM 領取，亦請務必遵守相關防疫規範，保持社交距離。