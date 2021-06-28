台中一名陸軍上士軍官阿國（化名）結婚僅半年，嬌妻小玲（化名）就與男子阿豪（化名）發生婚外情，還要求離婚。阿國苦苦挽留妻子，兩人復合期間，小玲誆稱欠阿豪錢，阿國還代妻償還106萬元。不過阿國仍察覺有異，請徵信社蒐證，發現小玲與阿豪一起到旅館過夜，驚知自己被戴綠帽還被騙錢，怒休妻並提告求償。台中地院今判2人侵害阿國的配偶權，應連帶賠償20萬元。可上訴。至於阿國被騙的106萬元則另案審理。

根據判決，阿國與小玲自2018年5月認識交往，於2019年2月間結婚後同住在台中市，雙方於2020年8月7日離婚。阿國主張，自己是職業軍人，在陸軍擔任上士，辛勤工作養家，秉持婚姻忠誠義務、疼愛妻子。

擔任業務工作的妻子小玲，於2019年11月間認識阿豪，阿豪明知小玲已婚，竟逾越一般朋友交往分際，破壞阿國婚姻；阿國指控，2人發生姦情後，小玲於2020年5月提出離婚，阿國苦苦挽留，夫妻復合。阿國指控，小玲是「假復合真詐財」，佯稱積欠阿豪債務，他因此陸續支付阿豪共106萬元。

不過阿國仍起疑，委託徵信公司蒐證，發現兩人於2020年7月29日一起前往旅館住宿過夜，始知兩人姦情，不但立刻與小玲離婚，更向兩人提告求償45萬元。

台中地院審理，認為阿豪及小玲交往已經逾越男女份際，侵害阿國配偶權，判2人應賠償阿國20萬元。可上訴。阿國並另提訴訟，要求阿豪及小玲返還詐取的106萬元。