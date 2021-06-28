基隆市逸嘉老人長期養護中心經長時間整頓、清消後，明天將有8位綠區住民返回中心。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市逸嘉老人長期養護中心經長時間整頓、清消後，明天將有8位綠區住民返回中心，市長林右昌今天下午特別率領社會處長吳挺鋒等人前往視察，聽取長照協會報告，並叮囑工作人員用最高標準照顧住民健康。

林右昌說，養護中心明天將有8位綠區住民要回來入住，因此特別查看現場整備狀況，這段時間，社政跟醫政單位還有業者，皆針對整體環境進行全面整頓、整理及全面清消，希望提供符合防疫要求的環境，重新收容之前的住民。

據統計，逸嘉照護中心已累計31人染疫，包括住民25人、照服員6人，市府6月15日清艙，16日至18日連續3天進行整頓、清消，除了在屋內各角落噴灑高劑量消毒劑外，也利用專業消毒藥水徹底擦拭，並添購新寢具、被單，將住民衣物、枕頭等全面丟棄換新，於18日下午全數清整完畢。

基隆常照協會常務理事施冠榮說，逸嘉已靜置多日，明天安排8名綠區住民返回照護中心，未來只要出現疑似症狀者會先採一人一室，若是採檢確診、等待後送者，會先安排進入隔離室，另外，出院返回的住民會先採2人1室，對角線安置，保持社交距離，直到出院住民增多會再由疾管單位與業者協調應對方式。

施冠榮指出，由於養護中心工作人員目前都還在匡列中，後續各項行政作業及相關物資補給，會由市府社會處，以及長照協會共同協助，不管是民生物資或防疫物資，都不用擔心。