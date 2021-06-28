教育部公布全國大專校院學生社團評選得獎名單，國立暨南國際大學的社會服務團獲得優等、僑生聯誼會獲得佳作；校長武東星表示，社團是磨練人際關係與領導才能的舞台，因此鼓勵學生「一人兩社」，為斜槓人生做好準備。

暨大社會服務團團長蔡于柔表示，每年寒暑假都會到偏鄉小學做多元化服務，腳步遍及埔里鎮忠孝國小、水尾國小、及國姓鄉北山國小等；秉持著社會服務精神，對於銀髮社區關懷也投入了大學社會責任的實踐，定期到桃米里社區關懷聚點，進而拓展到水頭里的良善社區，與銀髮長者互動。

僑生聯誼會團長劉宇烜表示，暨大僑生聯誼會成員共有499人，分別來自馬來西亞、澳門、香港、印尼等國。為了排解僑生的思鄉之情，僑生聯誼會每年春季會舉行春日祭祖活動，5月辦理「國際美食周」，讓來自不同國家的同學，在學校製作家鄉的美味，推廣家鄉的文化、美食。

每年6月配合畢業典禮，僑生齊聚一堂為應屆畢業生舉辦歡送晚會。10月舉辦「國際僑生運動會」，透過體育活動培養團隊凝聚力、向心力。12月辦理「僑聲之音」歌唱大賽，藉此讓僑生大展歌喉、秀才藝，同時也到埔里鎮的炫寬家園，陪伴院生實踐社區服務，建立暨大僑生對於在地的認同。

武東星表示，社團是落實大學社會責任，不可或缺的一環，學生可以透過組織參與，培養領導的才能，以及對公眾事務參與的興趣與熱忱，最終實現自我成長與貫徹利他的服務精神。