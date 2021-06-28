俄羅斯航太軍(Russian Aerospace Forces)將2架 MiG-31高速攔截機部署到敘利亞的赫梅明空軍基地(Khmeimim AFB)，這型戰機可攜帶大型的Kh-47M2「匕首」(Kinzhal)高超音速飛彈，相當具有威嚇力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯向敘利亞租用赫梅明為海外長期基地，著手升級基地設備、延長第2條跑道，以及更換跑道照明導航系統、無線電技術設備，已經煥然一新，可以部署更多的先進戰機，早先時候，已有Tu-22M3逆火轟炸機降落該基地。

MiG-31是具有2.8馬赫極性能的高速攔截機，原本擔任的角色是俄羅斯的國土防衛與攔截，不過它現在經過改裝，可以安裝巨大的 「匕首」 空射高超音速飛彈。由於「匕首」飛彈的字首是K，因此完成改裝的戰機也改名為MiG-31K。

匕首飛彈的可從 12000~15000 公尺的高度，從大氣層外發起攻擊，極速達到10馬赫，飛彈在平流層邊界飛行減少了空氣阻力，使射程進一步拉長，至少達到2000~3000公里，極有威懾力。