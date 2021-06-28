每個人都擁有發財的夢想，希望能夠過上不愁吃不愁穿的生活，不過有些人喜歡分享，自己有錢時總不吝於花在別人身上，但有些人卻比較小氣，就算在有錢也只想要藏起來，花在自己想花的地方上。搜狐命理專欄近日就點名金牛座、巨蟹座和天蠍座，這3個星座的人越有錢就越摳門，將金錢當作生命一樣愛惜。

1、金牛座

金牛座平時就有很強的金錢觀念，他們會把自己的每一筆錢財都做好規劃，該花的地方就花，不該花的地方就絕對不花，他們相當愛惜金錢，就算在別人眼裡只是一筆小錢，他們也會算得非常清楚，因此平時聚餐基本上很難看見他們的身影，想讓他們請客買單更是比登天還難的事情。

2、巨蟹座

巨蟹座的人雖然不拜金，但卻十分摳門，每天都過著省吃儉用的生活，就算手頭寬裕了以後也不會改變；不過巨蟹座是個典型的愛家星座，儘管對外人比較小氣一點，但若是必須為了家庭開支付出，他們絕對不會猶豫，而且還會將辛苦省下來的金錢全都用在家庭所需上。

3、天蠍座

天蠍座看似大方，實則藏有許多私心，他們的性格比較敏感多疑，對任何事情也都很斤斤計較，在金錢方面也是一樣，雖然外人的眼裡他們可能出手很闊綽，但其實他們對每筆支出都有規劃，只會把錢花在刀口上，在別人看不見的地方省吃儉用，營造自己大方的形象。