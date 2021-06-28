雲林縣北港鎮亞洲大樓頂樓帷幕牆嚴重傾斜，斥資近百萬元拆除。（縣議員蔡孟真服務處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮文化路「亞洲大樓」13樓頂樓帷幕牆，上個月民眾發現嚴重傾斜，底部基座出現裂痕，一旦遇上地震或颱風隨時可能倒塌，被稱為「驚世大樓」，這幾天雇用吊車先將帷幕牆拆除，28日施工人員表示還有鷹架拆除等後續工程，所以仍將封閉文化路部分路面。

北港鎮「亞洲大樓」已逾20年，上個月民眾發現頂樓帷幕牆明顯傾斜，騎車或走路經過大樓下方時都非常擔心帷幕牆會隨時倒塌砸傷人，因此向雲林縣府、北港鎮公所，縣議員蔡孟真服務處反映，經相關人員會勘，由縣府公告6月底前需完成拆除工作。

「亞洲大樓」住戶經過協商，決定集資拆除帷幕牆，由於拆除工程耗大，經費需90餘萬元，但住戶為避免日後釀成意外，大家還是出錢出力雇用專業拆除公司，經過1個多星期的施工，27日完成帷幕牆拆除，28日持續進行鷹架拆除與基座整理等後續相關工程。

縣議員蔡孟真服務處助理蔡欣耘表示，「亞洲大樓」位於北港圓環附近，人車眾多，若不盡快拆除帷幕牆，隨時可能發生意外，經過多次協調，總算順利完成，由於大樓屋齡已逾20年，未來會持續注意是否有其他需要改善的地方，確保地方民眾安全。