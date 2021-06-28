美國對於發行數位貨幣態度謹慎，數位美元計畫推動相對緩慢，不過聯準會(Fed)對於計畫內容已有初步的輪廓。

Fed官員曾表示，數位美元將可讓資金以更快速、更便宜的方式在金融體系內移轉，讓無銀行帳戶的民眾進入金融體系，讓政府更有效率地進行紓困，甚至讓商人省去信用卡處理業者收取的手續費。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)上周三就數位美元計畫提出較明確的說法，他表示數位美元的設計會有點像兼具蘋果的Apple Pay與PayPal的Venmo。

羅森格倫指出，「我們確實討論到讓其等同現金，差別在於是使用手機，而非隨身攜帶現金。基本上你可以用手機錢包進行交易，只要有此一支付工具，不管你在全球哪個地方，都可以移轉資金。」

波士頓聯準銀行主管安全支付與金融科技研究的資深副總裁康亞(James Cunha)今年3月時就提及對數位美元的構想，他認為數位美元可能會以另一個進入到個人常用的銀行帳戶來呈現。康亞表示，「我可以從某家銀行來查詢存款、支票帳戶與央行的數位美元。它會是另一個分開的帳戶，但你往來的銀行會讓它像是另一個證券戶頭，用戶可以輕鬆地轉移資金。」

有關數位美元的更多細節很快便會出爐，Fed負責金融監管業務的副主席卡利斯(Randal Quarles)預計周一會在猶他銀行家協會的年會上就數位美元發表演說。

今夏稍晚，Fed將就科技快速改變對支付系統以及Fed數位美元計畫的可能影響發表正式的報告。

與其他國家相較，Fed數位美元計畫推動緩慢，針對專家認為中國快速採用數位人民幣恐危及美元霸主地位，Fed官員口徑一致駁斥此一論點。

Fed主席鮑爾3月時指出，考量美元在全球角色之吃重，比較重要的是想辦法推出好的數位美元計畫，而非想搶先倉促推出。