聚亨5月稅後淨利8800萬元 每股EPS為0.15元 19:022021/06/28 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盤元與螺絲大廠聚亨(2022)28日列為警示股，5月營收為12.37億元、年增89％，單月稅前淨利9000萬元，稅後淨利為8800萬元，每股稅後淨利為0.15元。 聚亨28日股價攻上漲停板，每股大漲2.00元，收在22.05元、單日漲幅9.98％，單日放大量到25286張。 桂盟7／1股東會在即 今日盤中股價創新高 南帝5月獲利年增3.46倍 今年獲利預期可創新高 #聚亨 #大量 #稅後淨利 #單日 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東鹼5月EPS0.15元 航運題材烘托 股價創近6年新高 17:002021/06/28 財經 華上生醫28日申請登錄興櫃股票 13:332021/06/28 財經 《類股》燁聯7月盤價看漲 不鏽鋼市況續旺 13:422021/06/28 財經 《金融》華南銀、台銀主辦 裕融60億元超額聯貸結案 17:062021/06/28 財經 《半導體》辛耘穩定填息 營運後市看升 12:342021/06/28 財經 美伊核協議搞不定 油價high 塑化二軍壓不住了 07:462021/06/28 財經 《其他電子》同致前5月每股盈餘2.94元 H2成長可期 16:322021/06/28 財經 花蓮槍擊案20歲男頭部卡彈亡 兇嫌逃亡5天後投案 15:362021/06/28 社會 《生醫股》處分達亞獲利好補 益安鎖漲停 13:252021/06/28 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵2天完成填息 12:512021/06/28 財經 上櫃達標股 80檔出列 04:102021/06/28 財經要聞 財經熱門新聞 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 繞道也要發展陸製7奈米 中芯砸1億留梁孟松 曝量產時間點 - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 通膨災難擋不住？專家警告美股恐慘崩80％ - 財經 放空萬海被軋爆 散戶慘賠30％急跳船 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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