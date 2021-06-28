盤元與螺絲大廠聚亨(2022)28日列為警示股，5月營收為12.37億元、年增89％，單月稅前淨利9000萬元，稅後淨利為8800萬元，每股稅後淨利為0.15元。

聚亨28日股價攻上漲停板，每股大漲2.00元，收在22.05元、單日漲幅9.98％，單日放大量到25286張。

桂盟7／1股東會在即 今日盤中股價創新高
南帝5月獲利年增3.46倍 今年獲利預期可創新高
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