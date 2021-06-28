裕民航運轉型多角化經營，宣布與丹麥商World Marine Offshore A／S (WMO)達成合資協議，共同成立裕民風能，初期規劃同步進行購船與造船計劃，首任外籍總經理擁有豐富的歐洲離岸風電產業工作經驗，將帶領由國人組建的本土工作團隊，提供專業的離岸風電海事工程物流運輸服務。

裕民航運落實低碳承諾，積極投入綠色能源產業，今年2月購入2艘本國籍高效耐浪型CTV現成船，並簽訂光船租約正式投入臺灣風場工作。裕民風能預計於今年第四季再購入2艘同型CTV現成船，待完成換旗入級手續後正式加入營運，另外2艘新船將委託知名造船廠建造，預計於2022年第二季陸續交船。

裕民風能所持有的CTV均已簽訂租船合約，計畫採用三體式SWATH船體，適合台灣嚴峻海象，搭配專利Soft Bow液壓系統，將有利於提升風場工作的穩定性。此外，裕民風能船隊均安裝BareFLEET 遠程監測系統，每日固定將船員、技術人員和設備調度狀況、燃油補給、天氣觀測、安全檢查和演習等報告發送給客戶，並確保岸上管理人員完全掌握船隻運行狀況和安全。

裕民航運表示，後疫情時代將持續布局策略聯盟，創造雙贏模式，尋求優質客戶，簽訂長約鎖定獲利，並持續數位轉型，創新品牌形象，透過船安系統升級，打造智能船隊，培養高效能團隊，強化核心競爭能力。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，自有散裝船隊平均年齡約5.7年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為60艘，總載重噸位為839萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司。