日本捐贈台灣的AZ疫苗尚未通過WHO緊急使用認證通過!日本日前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗,開打以來,目前接種累積死亡人數229人,而根據世界衛生組織WHO在本月16日最新官網列管新冠疫苗緊急使用名單/更新資料顯示,這批來自日本廠的AZ疫苗,直到6月16日都還沒完成相關查驗列入緊急使用名單。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實,日本送給台灣的這批AZ疫苗,確實還未獲得世界衛生組織的緊急使用認證,但有關疫苗的使用,並非必要條件。

根據WHO 2021/6/16更新的Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process(WHO列管新冠疫苗緊急使用名單,更新資料顯示,AZ日本廠疫苗迄2021/6/16尚未完成相關查驗列入緊急使用名單,其授權狀態仍然註記:「Anticipated date once all information has been received.」(等到所有資料到齊再確定)。

而根據該表格,來自韓國廠的AZ疫苗,則早在2021年2月15日就已經獲得認證通過。

此外,該表中也記載莫德納疫苗在2021年4月30日已經通過授權,但並沒有如AZ區分韓國廠日本廠的細部資料。

莊人祥表示有關疫苗的使用,都是需要經過使用國家的衛生主管機關核准後才能供應民眾接種,是否已經列入世界衛生組織的EUL緊急使用列表 ,並非必要條件。

莊人祥指出,日本捐贈給我們的疫苗,是日本厚生勞動省已經在今年五月二十一日核准了AZ的EUA緊急授權使用,台灣則是在六月二日核准AZ於日本廠的疫苗專案並核准了日本的AZ疫苗。

莊人祥並指出,AZ公司確實是直到是今年六月十五日才向世衛提交日本廠的AZ疫苗申請,陸續提供資料給世衛審查,所以目前還在審查中,但並不影響我國使用。

至於目前輸入我國的莫德納疫苗,莊人祥表示,包含西班牙廠、美國廠,也都是經過食藥署審查後,核准專案輸入,都有經過食藥署審核專案輸入使用。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示,廠別其實沒有差異,原本疫苗程序就是一個個廠陸續送件審,而韓國廠的AZ疫苗早就通過,韓國和日本廠基本上在質量控制、原料組成都是一樣,日本只是還沒過而已,民眾不必擔心,仍可繼續接種。