日本捐贈台灣的AZ疫苗尚未通過WHO緊急使用認證通過！日本日前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，開打以來，目前接種累積死亡人數229人，而根據世界衛生組織WHO在本月16日最新官網列管新冠疫苗緊急使用名單/更新資料顯示，這批來自日本廠的AZ疫苗，直到6月16日都還沒完成相關查驗列入緊急使用名單。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，日本送給台灣的這批AZ疫苗，確實還未獲得世界衛生組織的緊急使用認證，但有關疫苗的使用，並非必要條件。

根據WHO 2021/6/16更新的Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process(WHO列管新冠疫苗緊急使用名單，更新資料顯示，AZ日本廠疫苗迄2021/6/16尚未完成相關查驗列入緊急使用名單，其授權狀態仍然註記：「Anticipated date once all information has been received.」（等到所有資料到齊再確定）。

而根據該表格，來自韓國廠的AZ疫苗，則早在2021年2月15日就已經獲得認證通過。

此外，該表中也記載莫德納疫苗在2021年4月30日已經通過授權，但並沒有如AZ區分韓國廠日本廠的細部資料。

莊人祥表示有關疫苗的使用，都是需要經過使用國家的衛生主管機關核准後才能供應民眾接種，是否已經列入世界衛生組織的EUL緊急使用列表 ，並非必要條件。

莊人祥指出，日本捐贈給我們的疫苗，是日本厚生勞動省已經在今年五月二十一日核准了AZ的EUA緊急授權使用，台灣則是在六月二日核准AZ於日本廠的疫苗專案並核准了日本的AZ疫苗。

莊人祥並指出，AZ公司確實是直到是今年六月十五日才向世衛提交日本廠的AZ疫苗申請，陸續提供資料給世衛審查，所以目前還在審查中，但並不影響我國使用。

至於目前輸入我國的莫德納疫苗，莊人祥表示，包含西班牙廠、美國廠，也都是經過食藥署審查後，核准專案輸入，都有經過食藥署審核專案輸入使用。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，廠別其實沒有差異，原本疫苗程序就是一個個廠陸續送件審，而韓國廠的AZ疫苗早就通過，韓國和日本廠基本上在質量控制、原料組成都是一樣，日本只是還沒過而已，民眾不必擔心，仍可繼續接種。