開車易怒、狂按喇叭，恐會付出不小代價。北市一名王姓男子開車行經一處停車場前，不滿大排長龍車輛擋道，狂按喇叭「叭叭叭」，排隊車輛中一對施姓兄弟下車理論，爆怒王男先出拳，結果不但被擋下，還被施姓兄弟聯手打趴在地，最後靠妻子救援。事後，因為3人都有出手，通通被台北地檢署依傷害等罪起訴。

據ETtoday報導，這起事件發生在今年農曆春節期間，王男開車經過北市文山區某巷弄，遭排隊等著進停車場的車子堵住，王男不爽就猛按喇叭，排在第1輛車的施姓駕駛下車理論，王男突然出拳，施男嘴角被打出1個小傷口，兩人開始拉扯，施家弟弟見狀立刻下車助陣，兄弟聯手將王男推倒在地後，一陣狂踢猛踹，王男雙拳難敵4手，毫無還手之力，幸虧妻子勇敢救夫，將施姓兄弟推開，才把王男救回來。

事後傷勢較重的王男提和解，反而是施姓兄弟認為自己「正當防衛」反擊，堅持不和解。檢察官勘驗現場監視器畫面，認為施姓兄弟聯手毆打已倒地的王男，完全不是在自衛，涉嫌傷害罪；至於王男打傷施姓哥哥、還把施姓哥哥的衣服扯破，另外涉嫌傷害、毀損罪，依法將3人提起公訴，並聲請法院簡易判決處刑。