對於新北巿長侯友宜提出入境者採檢2次，高雄巿長陳其邁28日回應，現在全國1天PCR檢驗量能是5萬，假如檢驗量能可以提升，相信入境也好，到14天之後的解隔採檢，應該都要這樣做。以目前的狀況來說，解隔時的採檢PCR是最重要的。

陳其邁說，現在的居家檢疫系統從入境後有14天，也就是疾病的潛伏期，從國外持PCR陰性證明入境時，入境後也有可能在潛伏期發病，也有可能在入境時PCR檢測完然後發病，所以居家檢疫14天若能落實，最後要解隔的檢疫可以檢測出來，讓傳播到社區的風險降低。

他說，高雄大概從去年10月開始嚴格執行14天居家檢疫，所有居家隔離或外籍移工，高雄採取的是14＋3，也就是14天完還要採檢，採檢完陰性3天後才能離開，所以要把居家檢疫的工作做好，結束後的採檢非常重要。

陳其邁說，現在全國1天的PCR檢測是5萬，假如中央檢驗量能可以提升，相信入境也好，到14天後的採檢，應該要這樣做（PCR檢測）。若第1次沒有做，解隔時是最重要的，所以務必要把所有要結束居家檢疫的人都要做PCR檢測。