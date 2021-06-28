大聯大斥資8.4億元購中環龜山土地 19:472021/06/28 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體通路龍頭大聯大（3702）28日董事會宣布將取得中環（2323）在桃園龜山區頂湖段的不動產，交易總規模為8.4億元，將分三期付款，用以擴建台灣區倉儲中心，增加倉儲服務運能並規劃保稅物流中心。 大聯大原定6月23日股東會因疫情延長，董事會決議將改為8月3日召開。去年大聯大受惠半導體缺貨問題，每股大賺4.77元，創歷史新高，公司也不吝嗇每股擬配發3.1元現金股利，以28日收盤價計算，殖利率達6.15％，除息日則要等股東會敲定。 中共中紀委打貪腐 8年來查處408萬人 社評／美中關係更可能是「冷靜期」 #中環 #大聯大 #龜山 #半導體通路 #龍頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寧德時代股價突破500元大關 再創歷史新高 12:072021/06/28 財經 5G開台將滿週年 台灣大公布用戶衝破80萬滲透率達14％ 15:262021/06/28 科技 環南市場打疫苗動線大亂 議員批未提早部署 10:492021/06/28 生活 桂盟7／1股東會在即 今日盤中股價創新高 11:102021/06/28 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 04:102021/06/28 財經要聞 《通信網路》台灣大5G首年成績單 軟硬進展跨大步 16:152021/06/28 財經 影／環南市場打疫苗現場曝光 議員驚呼：真是太可怕了 14:072021/06/28 政治 大銀微系統訂單續增 6月合併營收優於5月 12:082021/06/28 財經 《基金》元大5基金 投報率更勝龍頭 10:182021/06/28 財經 《盤中解析》傳產扛霸子 台股邁向17600點 11:442021/06/28 財經 4大招滅孑 清除逾萬容器 04:102021/06/28 地方新聞 財經熱門新聞 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 三星想打敗台積電不挺？ 南韓半導體2年擺脫日本超失敗 - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 通膨災難擋不住？專家警告美股恐慘崩80％ - 財經 繞道也要發展陸製7奈米 中芯砸1億留梁孟松 曝量產時間點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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