半導體通路龍頭大聯大（3702）28日董事會宣布將取得中環（2323）在桃園龜山區頂湖段的不動產，交易總規模為8.4億元，將分三期付款，用以擴建台灣區倉儲中心，增加倉儲服務運能並規劃保稅物流中心。

大聯大原定6月23日股東會因疫情延長，董事會決議將改為8月3日召開。去年大聯大受惠半導體缺貨問題，每股大賺4.77元，創歷史新高，公司也不吝嗇每股擬配發3.1元現金股利，以28日收盤價計算，殖利率達6.15％，除息日則要等股東會敲定。