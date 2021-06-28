天王劉德華26日攜手大陸女歌手那英，登上慶祝中國共產黨成立100週年大型交響音詩畫特別節目《百年禮讚》，睽違24年，再次同台演唱〈東方之珠〉，這對歌王歌后級別的精湛唱功，聲聲入心，一開口就讓觀眾熱血沸騰，2人「駐顏有術」的超完美狀態也引起網友熱議，大讚是一場「聽覺＋視覺的饗宴」。

劉德華與那英原汁原味再度重現1997年這首合作曲〈東方之珠〉，熟悉的旋律響起，讓網友陷入回憶的漩渦中，直呼「流下了時代的眼淚」，2人還特別把演唱順序及衣服配色互換，用不同的方式重新演繹。只見那英一襲淡粉色旗袍，端莊大方，劉德華則是一身黑色西裝，帥氣有型，對比多年前的模樣，並無太大變化，反而增添了一股成熟的魅力，甚至連高清的特寫鏡頭，他們也絲毫不畏懼，展現數十年如一日的驚人凍齡美貌，完全看不出年紀皆已破半百。

當時2人都正值事業高峰，過了這麼多年，劉德華還是保持著高產狀態，作品一部接一部，光是這2年就有超過10部作品，而那英近年來則擔任了多個歌唱節目的導師，日前也參加《乘風破浪的姐姐2》組成女團再出道，依舊活躍在演藝圈。