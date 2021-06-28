Microchip Technology Inc.宣布已經將其BlueSky GNSS防火牆與TimePictra 11同步監測和管理平台整合，用於保護5G網路和其他關鍵授時基礎設施免受全球定位系統（GPS）訊號的干擾和欺騙，並為整個授時架構提供單一控制台的可視性。

Microchip頻率和時脈系統業務部副總裁Randy Brudzinski表示：「在Microchip的TimePictra系統管理網路授時同步的同時，GNSS防火牆透過即時的對GPS威脅做檢測和應對措施來增強了網路彈性，進而提高了整體態勢感知能力。我們的解決方案還具有可擴展性，這對行動營運商來說特別有價值。因為他們可以使用TimePictra監測源自GNSS的時鐘以及我們透過網路的安全授時解決方案，為他們在5G過渡期提供具有高度彈性的授時架構。」

除了從GNSS來源獲得精確授時外，關鍵基礎設施營運商還必須在其網路中提供精確授時發佈，以確保可靠的效能和服務。TimePictra為利用Microchip豐富的產品（包括用於5G網路同步的TimeProvider 4100主時鐘）而創建的彈性授時架構提供全面控制和監測。

它還能監測網路的分散式精確時間協定（PTP）用戶端時鐘的健康狀況和效能。現在將BlueSky GNSS防火牆管理整合到TimePictra控制台視圖後，營運商將可以統一管理整個授時架構和所有授時來源。

除了支持5G部署外，TimePictra還能讓航空、鐵路和海港對GNSS接收情況建立區域性、全國性或全球性視野。TimePictra與BlueSky GNSS防火牆整合後，可監測關鍵的GNSS觀測資料，以檢測即時天空訊號異常，並提供早期警報，以便營運商能夠採用不依賴GNSS的替代程式。在公共安全依賴於日常操作的位置和導航的地方，這些能力日益重要。