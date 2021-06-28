體育署署長張少熙於ASPN圓桌視訊會議致詞。（體育署提供）

教育部體育署今天（28日）召開「2021ASPN圓桌視訊會議」(2021 ASPN Virtual Roundtable Meeting)，邀集7個APEC經濟體的體育官員、國際運動創新組織，及亞太地區運動創新機構等逾15位產官學代表共同與會，分享各國輔導運動創新人力資源發展相關實務經驗。

APEC運動政策網絡（APEC Sports Policy Network ASPN）由我國於2016年倡議成立，為APEC經濟體之運動產官學搭建資訊交流分享平台，在過去5年已在國內外舉辦共7場大型國際會議，獲APEC各經濟體高度肯定與重視。

教育部體育署署長張少熙於開幕致詞表示，因疫情影響，許多實體體育活動被迫取消或延期，數位轉型及創新已成未來趨勢，今日ASPN圓桌視訊會議，聚焦運動創新促進人力資源發展議題顯得特別有意義，也期待未來各國能透過加速器等平台資源，加強交流合作。

本次會議除邀請菲律賓、日本、新加坡、越南、澳洲等ASPN成員外，也邀請來自亞太地區的育成加速中心、運動創新顧問等產業界代表共同與會，分享創新創業輔導實務及運動創新範例。總部設於以色列的HYPE運動創新基金會（HYPE Sports Innovation）營運長帕普（Zvika Popper），也受邀就運動創新促進全球人力資源發展趨勢進行專題演講。各與會成員並透過分組討論，加強意見交流及凝聚共識，共同為後疫情數位時代的機會與挑戰做好準備。