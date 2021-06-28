新北市第4代青農呂理逸以「水果香烏龍」參加有「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，奪得3星最高殊榮。（呂理逸提供／葉書宏新北傳真）

新北市第4代青農呂理逸以「水果香烏龍」參加有「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，奪得3星最高殊榮。（呂理逸提供／葉書宏新北傳真）

新北市第4代青農呂理逸以「水果香烏龍」參加有「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，奪得3星最高殊榮。（呂理逸提供／葉書宏新北傳真）

新北市第4代青農呂理逸以「水果香烏龍」參加有「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，奪得3星最高殊榮。（呂理逸提供／葉書宏新北傳真）

新北市第4代青農呂理逸以「水果香烏龍」參加有「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，奪得3星最高殊榮。（呂理逸提供／葉書宏新北傳真）

台灣之光！新北市第4代青農呂理逸延續曾祖父輩的製茶技藝，秉持無毒化茶園管理，以「水果香烏龍」參加有「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，奪得3星最高殊榮，儘管疫情嚴峻無法出國領獎，仍成功將台灣茶推上國際舞台。

27歲呂理逸的曾祖父輩本在中和區烘爐地一帶種茶，傳承至第三代時，呂父將茶園遷移至南投縣仁愛鄉、白姑大山茶區，延續家族製茶傳統，以種植青心烏龍為主，另外在中和成立「新景陶藝茶業」，讓家鄉好友們也可以品嘗到古早製茶工藝的好滋味。

呂理逸說，童年回憶中最常聽到的一句話就是「來喝茶！」從品茶開始慢慢接觸製茶工藝，學習曾祖父輩留下的日光萎凋、浪菁等工法，手法比一般時間還要多上1至3小時，從小耳濡目染下也讓他對製茶產生濃厚興趣。

2020年全球受到疫情影響，他為推廣台灣好茶堅持報名參加iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，獲得評審們一致好評，奪得3星最高殊榮。

「很可惜！無法親自出國領獎！」呂理逸說，獲獎的「水果香烏龍」雖取名為水果香，但卻沒有使用任何的生長激素、除草劑，利用製茶工法，讓茶葉自然發酵出果香，堅持愛護土地的無毒茶園管理、蟲草共生，反而給予茶葉更好的生長環境。

呂理逸憶及接獲得獎當時還在茶園內工作，反而是隔壁茶園的茶農們得知消息轉告，相當開心可以把台灣茶推廣至國際舞台，他認為，台灣茶有優良的傳統製茶工藝，代代相傳不斷精進，儘管疫情期間重創百工百業，但國際肯定也讓他們有更精進的動力。