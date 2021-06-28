世界棒壘球總會（WBSC）在奧運之前發布最新世界排名，男子棒球世界排名積分區間為2018年至今，台灣2019年世界12強賽、U18世界盃佳績進補，世界排名上升至史上最佳第2名。

世界棒壘球總會今天公布最新男子棒球世界排名，列入積分的比賽從U12世界盃到成棒等級比賽，4年為區間計算，此次積分區間為2018年至今的比賽都有列入。

中華隊在2019年世界12強棒球賽拿下第5名、賺進807分，2019年亞錦賽冠軍、有120分，2019年U18世界盃冠軍、進補575分，同年U12世界盃也拿下冠軍、積分345分，2018年U23世界盃第5名、拿下404分。

此外，2018年亞運拿下銅牌也有223分，2018年U15 世界盃季軍、進帳335分等，以總積分3590分、名次進步2名，排名為史上最佳第2名。

日本以積分4141分續居世界排名第一名，韓國積分3452分、排名第3，美國隊積分3114分、排名掉至第4名，墨西哥維持第5名。

此次東京奧運棒球6支參賽隊伍，分別為地主日本、韓國、美國、墨西哥、排名第7的多明尼加和排名第24的以色列。