桃園市上周四起開放孕婦至全市合約醫療院所施打疫苗，可自行選擇接種莫德納，但孕婦們一片哀嚎埋怨搶不到，市長鄭文燦28日直播道歉，坦言莫德納疫苗有限、採取限量掛號的政策，目前打1000餘位，希望新一波莫德納配賦後，給醫院和婦產科多一點。

「我要謝謝、也要抱歉！」鄭文燦說，中央宣布孕婦開放接種莫德納疫苗後，桃園19家醫院跟婦產科，特別開設孕婦疫苗門診，有的是一天開10個、20個，有的是直接開總量如100個、80個，分別在網站上公告，目前這些醫院的莫德納疫苗都有限、所剩不多，要施打1至3類跟孕婦，因此採取限量掛號的政策，「這個我要跟所有的孕媽說聲抱歉！這幾天掛號不到的，真的很不好意思！」

鄭文燦允諾，下一輪疫苗來了後，市府衛生局會補給醫院、補給婦產科，讓孕婦專用疫苗門診的數量可以增加，現在已經打了1000多位孕婦，希望6月30日，新一波的莫德納疫苗來了之後，可以配賦給醫院跟婦產科多一點。

鄭文燦也謝謝19家幫孕婦打疫苗的醫院，包括中壢天晟醫院、中壢中美醫院、中壢懷寧醫院、中壢宏其婦幼醫院、平鎮聯新國際醫院、平鎮宋俊宏婦幼醫院、桃園部立桃園醫院、敏盛綜合醫院、聖保祿醫院、榮總桃園分院、衛福部桃園醫院的新屋分院、楊梅天成醫院、怡仁綜合醫院、秉坤婦產科醫院等。

鄭文燦呼籲，打疫苗之前還是要跟醫師溝通，因為孕婦在孕期期間，是否要打針或吃藥，還是要做專業評估，評估之後，屬於適合施打的範圍，再由醫院接種疫苗。